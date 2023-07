Wemding

vor 32 Min.

Warum die Straßen rund um das Feuerwehrhaus in Wemding breiter werden

Plus Während in Wemding die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus laufen, arbeitet der Stadtrat am Verkehrskonzept für das Umfeld.

Von Wolfgang Widemann

Wenn die Freiwillige Feuerwehr zu einem Notfall gerufen wird, entscheiden oft Minuten über kleinen oder großen Schaden - oder gar über Leben oder Tod. Bei einem Alarm kommen Feuerwehrleute aus allen Richtungen zum Gerätehaus, ziehen ihre Schutzausrüstung an, steigen in die Fahrzeuge und eilen zur Unglücksstelle. Damit dies in Wemding künftig störungsfrei funktioniert, gibt die Stadt einiges Geld aus.

In Wemding laufen bekanntlich die Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus. Mit dem Gebäude allein ist es nicht getan. Zu dem Projekt gehören auch die Außenanlagen. Ein Ingenieurbüro schätzt die Kosten dafür auf über 400.000 Euro. Auf dem Areal sollen neben einem Regenrückhaltebecken auch über 50 Parkplätze für Autos entstehen. Diese erreichen die Aktiven der Feuerwehr über eine Zufahrt von der Senefelder Straße her. Von den Parkplätzen können die Kräfte schnurstracks zu den Umkleideräumen ins Gebäude gelangen.

