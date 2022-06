Was bei der Wemdinger Gewerbeschau geboten ist

Am kommenden Wochenende findet die Wemdinger Gewerbeschau mit neuem Konzept statt. Blick hinter die Kulissen der Lebenshilfe-Werkstätten.

Noch wenige Tage bis zur Eröffnung der Gewerbeschau am kommenden Wochenende, 2. und 3. Juli, in Wemding. Die Vorbereitungen zum Programm, Werbung und Ausstellergespräche laufen auf Hochtouren. Rund 50 Unternehmen haben ihr Interesse bekundet, an der großen „Open-Air“-Gewerbeschau teilzunehmen. „Es ist schon ein Erlebnis an sich“, so Hans-Ludwig Held, Wirtschaftsreferent und Projektleiter der Veranstaltung, „dass sich so viele Unternehmen unter freiem Himmel präsentieren wollen“. Start ist am Samstag um 13 Uhr (bis 18 Uhr), am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Tag der offenen Tür bei der Lebenshilfe und der Tagespflege der Caritas

Zum ersten Mal gibt es für die Öffentlichkeit einen Blick hinter die Kulissen der neuen Lebenshilfe Werkstätten. Coronabedingt war an einen Tag der Offenen Tür bisher noch nicht zu denken. Der Zweigstellenleiter der Lebenshilfe, Thomas Mayer, freut sich, dass sich der neue Standort nun endlich der Bevölkerung Wemdings und der Umgebung präsentieren kann. Kinderaktionen wie ein Clown, Laserbeschriftung, Basteln und eine Hüpfburg im grünen Innenhof versprechen Spiel und Spaß für die ganze Familie.“ Los geht’s am Samstag um 13 Uhr. Auch die neue Tagespflege der Caritas-Sozialstation „Haus Verecunda“ in der Zechstraße erlaubt einen Blick in die neuen Räumen der Tagesbetreuung.

Bereits am Nachmittag lädt die Firma Hönle Holzbau & Zimmerei zu Impulsvorträgen rund um den Bau – von der Finanzierung über Förderungen bis hin zu Massivholz-Bausystemen. Wir wollen einen Einblick in unsere Abläufe geben und die Begeisterung für die ökologische Bauweise auch den Gästen vermitteln. Zahlreiche weitere Unternehmen präsentieren sich innerhalb unseres Firmengeländes und laden zum informativen Austausch ein“, so Stefanie Estner von Hönle.

In Wemding kann man den Blick aus einer gläsernen Gondel genießen. Foto: Stadt Wemding

An den Ständen der rund 50 Aussteller im Stadelmüllerweg wartet Spiel und Spaß für die ganze Familie und Informationsmöglichkeit rund um das Gewerbe. Höhepunkt ist sicher auch die gläserne Gondel, die in 50 Meter Höhe einen Blick ins Ries ermöglichst. Auch für die Kinder ist wieder einiges geboten.

Parkplätze sind auf den Firmenparkplätzen der Firma Valeo (Gustav-Rau-Straße 1, gegenüber dem Bauhof), der Firma Appl (Mitarbeiterparkplatz gegenüber dem Hauptgebäude) sowie auf der Parkwiese bei Firma Held (am Ortseingangsschild) ausgewiesen. (AZ)