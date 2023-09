Wasserkocher löst Feuerwehreinsatz in Wemding aus

Eine aufmerksame Frau entdeckt Rauch bei einer Nachbarwohnung. Das verhindert Schlimmeres.

Eine aufmerksame Nachbarin hat in Wemding einen Brand verhindert. Der Polizei zufolge informierte die Frau am Donnerstag um 1:45 Uhr die Feuerwehr. Sie hatte in einer der Wohnungen in der Straße "An der Weth" eine Rauchentwicklung bemerkt.

Wie sich herausstellte, hatte die Bewohnerin den Wasserkocher auf den Herd gestellt. Dieser war jedoch eingeschaltet, weshalb der Wasserkocher anfing, zu schmoren und zu rauchen. Ein Brand hatte sich wegen der schnellen Reaktion der Nachbarin noch nicht entwickelt.

Es entstand ein Schaden am Herd und am Wasserkocher, die Bewohnerin wurde nicht verletzt. Die Feuerwehr Wemding kümmerte sich um die Lüftung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch