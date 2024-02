Wegrollendes Auto verursacht hohen Schaden

Wemding erlebt ungewöhnlichen Start in den Tag: Ein Fahrzeug macht sich selbstständig und rollt in einen Baum.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs passierte ein Unfall der besonderen Art in Wemding: Ein Auto, das auf der abschüssigen Straße des Schützenrings abgestellt war, begann laut Polizei plötzlich, sich eigenständig in Bewegung zu setzen. Der Wagen eines 27-jährigen Wemdingers fand rund 150 Meter später sein abruptes Ende, als er gegen einen Baum sowie eine Grundstückseinfriedung im Schießstattweg stieß. Ursache für die ungewollte Fahrt war, dass das Fahrzeug nicht korrekt gesichert war – der Gang war nicht eingelegt.

Glück im Unglück: Bei dem Zwischenfall kam niemand zu Schaden. Allerdings hinterließ das Auto eine Spur der Verwüstung und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)