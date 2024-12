Weihnachtsmusical ‚Das Räubernest von Bethlehem‘

Wie eine nicht nur gelungene, sondern grandiose, Weihnachtsaufführung dargeboten werden kann, haben Schülerinnen und Schüler der Leonhart-Fuchs-Schule in der Wemdinger Stadthalle eindrucksvoll gezeigt! Die Kinder erzählten mit Texten, Liedern und Tänzen die Weihnachtsgeschichte aus Sicht eines Räubers aus Bethlehem zur Zeit Jesu nach. Er hat durch die Begegnung mit der ‚Heiligen Familie‘ der Räuberei den Rücken gekehrt und wurde später sogar Nachfolger von Jesus. Besonders hervorzuheben sind die großartigen Einzelleistungen der beteiligten Akteure, vor Allem das Jonglieren, der Sologesang und selbst choreografierte Tänze. Gekonnt unterstützt wurden sie dabei von Kerstin Huber und ihrer Bläsergruppe sowie Christian Tutsch am Mischpult. Auch das Bühnenbild wurde von den Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrkräften selbst gestaltet und gebastelt und sorgte zusätzlich dafür, dass die Aufführung ein riesengroßer Erfolg wurde! Die verantwortlichen Lehrerinnen Margit Stimpfle und Elisabeth Kreß-Morsi waren sehr zufrieden, lobten die Darstellerinnen und Darsteller und bedankten sich bei allen Mitwirkenden, den fleißigen und helfenden Händen vor und hinter der Bühne, dem Stadthalle-Team und beim Elternbeirat für die tolle Unterstützung! Alle Gäste in der voll besetzten Halle waren sich einig: ‚Das war einfach nur Klasse!‘

