Wemding

06:00 Uhr

Wemding: 44 Krippen und jede davon erzählt eine Geschichte

Plus Wenn es Weihnachten wird verwandelt sich das Wohnzimmer von Heidi Vogel aus Wemding in eine Krippenausstellung. Es sind Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Von Viktoria Gerg

Zunächst ist nichts Ungewöhnliches zu erkennen, das Haus in Wemding ist weihnachtlich geschmückt: Sterne, Engel und Kerzen. Sobald man aber das Wohnzimmer betritt, wird der wahre Schatz von Heidi Vogel sichtbar: Ein Sammelsurium von Krippen stehen liebevoll arrangiert vor der Fensterfront und auf einem Tischchen neben dem Sofa. Darunter wurden Tücher in verschiedenen Farben drapiert. Dazwischen hat sie rote und goldene Weihnachtskugeln, Engelshaar und ein paar Lichterketten dekoriert. Beim Blick ins Esszimmer und in den Flur entdeckt man noch mehr Heilige Familien, die auf einem Regal und einem Schrank Platz nehmen. Insgesamt sind es 44 Krippen aus 32 Ländern, die den Weg in das Haus der Wemdingerin gefunden haben. Groß, klein, bunt und außergewöhnlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen