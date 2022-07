Wemding feiert Premiere mit einem Open-Air-Kino

Erstmals findet in Wemding ein Freiluft-Kino statt. Zur Premiere läuft der neue Eberhofer-Film. Alle Infos zu Terminen und Tickets.

Das Kino Lichtspiele Wemding und die Stadt Wemding präsentieren am ersten Augustwochenende erstmals ein Open-Air-Kino in Wemding. Gezeigt wird im Musikergarten am Johannisweiher der neue Eberhofer-Film "Guglhupfgeschwader" nach dem Buch von Rita Falk mit den Schauspielern Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz und Enzi Fuchs. 300 Personen können unter freiem Himmel das Kino genießen.

Open-Air-Kino Wemding: Vorführzeiten und Tickets

Der Film läuft am Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, täglich jeweils ab etwa 21 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit im Musikergarten am Johannisweiher. Einlass ist ab 19.30 Uhr. "Es ist uns eine Freude, dass mit dem Open-Air-Kino eine neuartige Veranstaltung in Wemding Premiere feiert", sagt Projektleiter Uwe Dunzinger.

Infos zum Ticketverkauf: Tickets für je 10 Euro können unter: www.kino-wemding.de erworben werden. Falls ein Onlinekauf nicht möglich ist, können in Einzelfällen auch Tickets vor Ort bei Lichtspiele Wemding zu Öffnungszeiten gekauft werden. Wie anderorts ebenfalls üblich findet auch das Wemdinger Open-Air-Kino bei jeder Witterung statt. Besucher sollten bei kälterem Wetter eine eigene Decke, Sitzkissen oder entsprechende Kleidung mitbringen. (AZ)