Wemding

vor 50 Min.

Wemding plant 2024 ein Fest am Waldsee

Plus Die Stadt Wemding will die Altstadt weiter aufwerten und setzt Termine für 2024 fest. Stadtlauf ist künftig erst später im Jahr.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Stadt Wemding will auch 2024 mit einigen Maßnahmen das Stadtzentrum attraktiver gestalten. Zudem beschäftigte sich der Lenkungsausschuss der Kommune mit einigen Veranstaltungen, die im kommenden Jahr geplant sind. Manches Ereignis soll wiederholt werden, ein Fest wandert quasi aus der Mitte an ein Gewässer.

In jedem Fall umgesetzt werden soll 2024 ein Kneipp-Gesundheitsweg. Mit staatlicher Förderung werden auch Informationstafeln platziert, beispielsweise am Saumarkt und an der Stöll. An den Wohnmobil-Stellplätzen am Johannisweiher wird eine Hinweistafel installiert, die einen Altstadtplan und die Standorte von öffentlichen Toiletten enthält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen