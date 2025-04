Wemdinger Judonachwuchs überzeugt beim Heimspiel

Kürzlich fand in der Wemdinger Stadthalle die diesjährige Fuchsiade des TSV Wemding statt. Das Judo-Nachwuchsturnier brachte in diesem Jahr 55 Kinder aus verschiedenen Vereinen zusammen auf die Matte. Ziel des Turniers war es, den jungen Judokas erste Wettkampferfahrungen zu ermöglichen. Die Veranstaltung begann mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Martin Drexler, Sportreferent Roland Schuster und der 1. Vorsitzenden des TSV Wemding Bianka Maier. Sie zeigten sich sehr erfreut darüber, dass so viele Kinder und deren Familien den Weg nach Wemding gefunden hatten und wünschten faire Wettkämpfe. In den Altersklassen U 10 und U 12 wurden die Kämpfe in gewichtsnahen Gruppen ausgetragen, was sicherstellte, dass jeder Teilnehmer mehrere Kämpfe bestreiten konnte. Die Unterstützung durch die Familien der Judokas trug vom Mattenrand aus zur positiven Stimmung in der Halle bei. Die Kämpfe waren geprägt von spannenden Duellen und zeigten das Können und die technischen Fähigkeiten der jungen Judokas. Am Ende der Veranstaltung erhielten alle Teilnehmer Urkunden und Medaillen, die sie aus den Händen von Jugendleiterin Sophie Fischer und Sportreferent Roland Schuster entgegennehmen durften. „Diese Anerkennung trägt hoffentlich dazu bei, dass die Kinder weiterhin Spaß am Judo haben und so langsam routinierte Wettkämpfer werden“, erklärte die Jugendleiterin das Konzept der Fuchsiade. Am Ende gab es für die Heimmannschaft einen weiteren Grund zur Freude, denn der TSV Wemding belegte den ersten Platz in der Teamwertung, gefolgt von den Mannschaften aus Riesbürg und Bopfingen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Jugendtrainer Benedikt Braun für sein Engagement vom 1. Vorsitzenden der Wemdinger Judofreunde, Jürgen Jung, ausgezeichnet. Bürgermeister Dr. Martin Drexler und Sportreferent Roland Schuster überreichten ihm einen Preis, der die Wertschätzung für seine Arbeit im Jugendbereich unterstrich.

