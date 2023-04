Das Wemdinger Rathaus diente einst auch als Schule und Kirche

Plus Seit gut 470 Jahren existiert das historische Rathaus in Wemding in seiner heutigen Form. Erinnerungen im Stadtrat.

Es ist eines der ältesten und markantesten Rathäuser in der Region. Seit Jahrhunderten tagt in Wemding der Stadtrat in dem Gebäude am Marktplatz. Doch dieses diente und dient auch noch ganz anderen Zwecken. Darüber informierten Stadtarchivar Willi Proschek und Bürgermeister Martin Drexler in einer Sitzung des Gremiums.

Anlass dafür war der Abschluss einer Renovierung des historischen Rathauses vor gut 70 Jahren. Damals feierten die Verantwortlichen auch das 400-jährige Bestehen des Bauwerks. Drexler verlas eine Rede, die der damalige Amtsinhaber Bayr im November 1952 hielt.

Inschriften auf Balken dokumentieren das Alter des Wemdinger Rathauses

Demnach ist das Alter des Rathauses durch Inschriften auf mehreren Balken an einer Tür im 2. Stock und am Dachstuhl dokumentiert. Der Vorgängerbau, der 1350 entstanden war und 1550/51 abgerissen wurde, war weiter zum Marktplatz hin platziert. Der Neubau wurde bereits 1552 abgeschlossen. Für Proschek war das eine unglaubliche Leistung: "Wie kann man in zwei Jahren ein Rathaus abreißen und neu bauen – für mich ein Rätsel."

Im Laufe der Zeit gab es einige bauliche Veränderungen. 1610 erhielten die Türen die geschnitzten Füllungen. 1726 wurde in den großen Sitzungssaal eine neue Decke eingezogen und diese wurde mit Stuckaturen verziert. 1910 erhielt ein Architekt den Auftrag, Pläne für eine "Umarbeitung" des Rathauses zu erstellen. Dieses sollte eine Freitreppe bekommen. Das Konzept sei glücklicherweise nie in die Realität umgesetzt worden. 1951 wurde der Rathaussaal komplett renoviert und er erhielt ein neues Deckengemälde.

Im Wemdinger Rathaus befanden sich zeitweise drei Schulsäle

Aus alten Quellen ist bekannt, dass das Erdgeschoss des Bauwerks einst als Getreidelager diente und sich im rückwärtigen Teil die städtische Waage befand. Im 1. Stock boten an Markttagen die Loderer, Tuchmacher und Lederer ihre Waren an. Städtische Amtsräume und drei Schulsäle waren ebenfalls in dem Bauwerk untergebracht. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hielt die evangelische Kirchengemeinde im Saal im 1. Stock ihre Gottesdienste.

In der neueren Zeit folgten weitere Renovierungsarbeiten, zuletzt im Jahr 2019.