Wemdinger Tafel hat viele Bedürftige, aber nur wenig Ware

Plus Die Wemdinger Tafel deckt im Donau-Ries-Kreis ein großes Gebiet ab. Engpässe bei Nahrungsmitteln zwingen Caritas-Verantwortliche zu Maßnahmen. Spender gesucht.

Gudrun Brendel weiß noch genau, wie alles begann. Vor 20 Jahren half die Sozialberaterin der Caritas in Wemding einer Familie mit fünf Kindern, die einfach zu wenig Geld hatte, um sich genügend Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen. Die Diplom-Sozialpädagogin nahm kurzerhand Kontakt mit örtlichen Supermärkten auf, organisierte aussortierte Ware, lud diese in den Kofferraum ihres Autos und brachte sie den Betroffenen. Auf diese Weise lässt sich die Nachfrage im Einzugsbereich der Caritas in Wemding schon lange nicht mehr befriedigen. Zu viele Menschen in der Region zwischen Oettingen und Tagmersheimklopfen bei der Tafel an. Die hat gerade Woche für Woche ein grundlegendes Problem zu lösen.

Längst hält die Wemdinger Tafel ein Team aus ehrenamtlich tätigen Frauen am Laufen. Zu diesem gehören (neben Koordinatorin Brendel) Heidi Vogel (Sozialreferentin des Stadtrats), Renate Merk, Helga Schmidt, Sigrid Meyer, Helene Ludwig, Katharina Mugratsch, Diana Waimann, Bärbel Korthals, Gerdi Landsmann, Brigitte Hönle und Elke Forster. Weil immer mehr Leute, denen wenig Geld zur Verfügung steht, nach billigen Lebensmitteln nachfragten, musste im Laufe der Zeit die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden. Zudem ist die im Haus St. Emmeram beheimatete Einrichtung mittlerweile eine Außenstelle der Donauwörther Tafel.

