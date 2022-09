Wemding

18:35 Uhr

Wemdingerin bei ZDF-Kochshow: "Ich will meine Oma stolz machen"

Plus Die 29-jährige Wemdingerin Sabrina Reichel macht bei der ZDF-Show "Die Küchenschlacht" mit – bisher mit Erfolg. Mit welchen Gerichten sie die Jury überzeugte.

Von Alisia Wagner

35 Minuten haben die Kandidaten Zeit, dann muss ein Gericht fertig angerichtet auf dem Tisch stehen. Im ZDF läuft seit Jahren im Nachmittagsprogramm die Kochshow "Die Küchenschlacht". Sechs Kandidaten starten in der ersten Show, jede Folge wird einer der Hobbyköche von der Jury rausgewählt, bis am Ende der Woche ein Sieger oder eine Siegerin gekürt wird. In der dieswöchigen Ausgabe ist auch die 29-jährige Sabrina Reichel aus Wemding dabei und kämpft um den Wochensieg. Moderiert wird die aktuelle Runde von Spitzenkoch Johann Lafer.

