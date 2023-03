Wemdingerin wird bei Sitzplatzreservierung für Flug betrogen

Weil sie Sitzplätze reservieren möchte, ruft eine Frau aus Wemding bei der vermeintlichen Nummer ihrer Fluggesellschaft an. Sie landet aber bei einem Betrüger.

Eine Frau wollte Sitzplätze für ihren Flug reservieren und wurde dabei betrogen. Wie die Polizei berichtet, recherchierte die 21-Jährige Mitte Februar die Rufnummer der Fluggesellschaft mittels einer führenden Internetsuchmaschine. Sie rief bei dem ersten Suchergebnis an, landete mit dieser Nummer jedoch nicht bei den gewünschten Ansprechpartnern.

Der unbekannte Tatverdächtige am Telefon forderte die Frau auf, sich eine Handy-App herunterzuladen, was diese auch tat. Anschließend erteilte die Wemdingerin dem Unbekannten einen Online-Fernzugang zu ihrem Computer. Über einen Link auf dem Handy forderte der Täter die Frau zweimal auf, ihre gesamten Kreditkartendaten in ein Formular einzugeben. Letzten Endes buchte die Frau keine Sitzplätze bei der Airline, sondern es wurden zweimal 140 Euro auf ein Konto nach Irland transferiert. Die Polizei nahm ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten auf. (AZ)

