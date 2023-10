Wie kann das Historische Rathaus barrierefrei werden?

Wer in die Räume des Historischen Rathauses in Wemding gelangen will, muss viele Treppen steigen. Nun sollen Architekten an einer Lösung arbeiten.

Das Historische Rathaus in Wemding spielt im Leben der Stadt eine wichtige Rolle. In den oberen Stockwerken des Gebäudes tagt der Stadtrat, Paare werden getraut, Geburtstage werden gefeiert, Chorproben, Empfänge und andere Veranstaltungen finden dort statt. Doch wer gebrechlich oder schwer zu Fuß ist, hat es schwer, in die Räume zu gelangen. Jetzt hat die Kommune einen ersten Schritt unternommen, um dieses Problem zu lösen.

Bekanntlich sollen in Bayern öffentliche Gebäude barrierefrei zugänglich sein. Im Rathaus in Wemding wäre diesbezüglich einiges zu tun. Sechs Stufen sind es vom Marktplatz bereits bis zur Eingangstür. Gleich hinter dieser führt eine steile Treppe mit 20 Stufen nach oben in den Saal des ersten Stockwerks. Von dort sind es weitere 27 Stufen ins zweite Obergeschoss, in dem sich unter anderem der Sitzungssaal und Toiletten befinden.

Historisches Rathaus Wemding: Stadträte beauftragen Architekturbüro mit Machbarkeitsstudie

Maßnahmen in oder an dem Gebäude sind, das ist offensichtlich, nicht so einfach umzusetzen. Es wurde 1552 erbaut und steht unter Denkmalschutz. Erste Überlegungen gehe nach Auskunft von Bürgermeister Martin Drexler dahin, die Barrierefreiheit durch einen Anbau zu erreichen. Der Grundstücks-, Bau- und Werksausschuss des Stadtrats beschloss nun, ein Architekturbüro mit einer Machbarkeitsstudie zur barrierefreien Erschließung des Rathauses zu beauftragen. Mit einem Ergebnis wird im Laufe des kommenden Jahres gerechnet.