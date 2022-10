Wemding

Wie teuer wird am Ende das neue Feuerwehrhaus in Wemding?

Plus Derzeit läuft in Wemding ein Millionenprojekt: der Bau eines Feuerwehrhauses. Der Stadtrat vergibt weitere Aufträge und zieht eine Zwischenbilanz.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein großes kommunales Bauprojekt in schwierigen Zeiten. Das neue Feuerwehrhaus in Wemding wächst allmählich in die Höhe. In den kommenden Wochen sollen die Betonbauteile montiert werden. Über den Bauarbeiten steht die bange Frage, ob durch die allgemeinen Preissteigerungen auch die Kosten für das Vorhaben explodieren. Nun gab es im Stadtrat dazu eine Zwischenbilanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

