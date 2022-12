Wemding

18:00 Uhr

Wie teuer wird der Kindergarten St. Marien in Wemding?

Die Kita St. Marien in Wemding soll generalsaniert und erweitert werden. Der Weg dahin ist langwierig.

Plus Der Wemdinger Stadtrat bringt die Generalsanierung und Erweiterung der Kita einen Schritt voran. Das Verfahren ist langwierig und die Kosten sind ungewiss.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Liste der Mängel ist lang. Im Kindergarten St. Marien in Wemding lassen sich marode Fenster und Türen teilweise nicht mehr öffnen, Schränke sind abgenutzt, es gibt keinen gemeinsamen Speiseraum, Therapieräume für Sprachförderung fehlen ebenfalls. Die Zahl der Toiletten ist zu gering und der Schallschutz in den Räumen ist unzureichend. Seit Jahren ziehen sich die Planungen für eine Generalsanierung samt Erweiterung hin. Nun hat der Stadtrat einstimmig einen weiteren Schritt getan, um das Vorhaben in absehbarer Zeit anpacken zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen