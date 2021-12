Wemding

Wieder schwerer Betriebsunfall in Firma in Wemding

In einem Betrieb in Wemding hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Es ist der zweite in der Vorweihnachtszeit.

In einer Firma in Wemding ist zum zweiten Mal in der Vorweihnachtszeit ein schwerer Unfall passiert. Nach Angaben der Polizei wurde dabei in den frühen Morgenstunden des Donnerstag ein Mitarbeiter offenbar schwerer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war ein 56-Jähriger kurz vor 5 Uhr an einem Rollenwechsler beschäftigt, der Papier über mehrere Walzen einer Druckmaschine zuführt. Der Mann geriet dabei mit dem linken Arm in die rotierende Rolle der automatischen Einziehvorrichtung. Der Arm wurde dann gegen die Walze im Innern der Maschine gedrückt. Kollegen eilten dem Opfer sofort zu Hilfe und demontierten die Walze, um den Arm zu befreien. Der Verletzte wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei kann sowohl ein Fremdverschulden als auch einen technischen Defekt ausschließen. Erst Anfang Dezember hatte sich in dem Unternehmen ein fürchterliches Unglück ereignet. Ein 24-Jähriger geriet in der Nachtschicht zwischen zwei tonnenschwere Papierrollen. Schwerste Kopfverletzungen waren die Folge. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wemding Arbeiter in Firma in Wemding lebensgefährlich verletzt

