Unbekannte stehlen Ortsschilder in Wemding und Wolferstadt

In den vergangenen Wochen sind drei Ortsschilder in Wemding und Wolferstadt verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen in Wemding und in Wolferstadt insgesamt drei Ortsschilder gestohlen. Vor gut einem Monat montierten die Täter die Schilder in Wolferstadt an den Ortseingängen von Waldstetten und von Zwerchstraß her ab. In der Nacht auf Mittwoch nahmen Diebe nun das Ortsschild in Wemding in der Wolferstadter Straße mit. Dazu knickten sie die Aluminiumstange und stahlen diese mitsamt dem gelben Schild.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. Wer etwas über den Verbleib der Schilder weiß, kann sich auch an die Verwaltungsgemeinschaft Wemding wenden. (AZ)