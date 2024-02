Zeitpyramide: Es öffnet sich ein Fenster in eine virtuelle Welt

Ein Kunstprojekt in Wemding ist aus heutiger Sicht nur schwer zu fassen. Deshalb gibt es jetzt eine Computeranimation zur Zeitpyramide.

Die Zeitpyramide in Wemding ist ein Kunstprojekt, das erst in weit über 1000 Jahren vollendet sein wird. Das ist irgendwie schwer zu fassen. Durch den "Wemdinger Zeit-Geist" wird die Faszination, die das Vorhaben ausstrahlt, auf eine virtuelle Ebene gehoben. Eine computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung (Augmented Reality) ermöglicht es Interessierten, einen erahnten Blick auf das fertige Werk zu werfen, das bisher den Augen verwehrt blieb.

Anhand einer Computeranimation ließen sich die Vision des Künstlers Manfred Laber und die Fertigstellung seiner Pyramide im Jahr 3183 schon heute erahnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Frage, wie man Zeit visualisieren kann, finde eine Antwort im Werk von Lukas Pfaller. Die Abschlussarbeit des Studenten zur "Visualisierung von Zeit durch spekulative Sicht in die Zukunft anhand der Wemdinger Zeitpyramide" legte den Grundstein für den "Wemdinger Zeitgeist". Mit Unterstützung der Film-Fernseh-Fonds Bayern GmbH (eine Gesellschaft zur Förderung der Medien) und des bayerischen Staatsministeriums für Digitales konnte diese Anwendung zum Leben erweckt werden.

An der Zeitpyramide öffnet sich in Wemding ein Fenster in eine virtuelle Welt

Die in ferner Zukunft vollendete Zeitpyramide bleibt den Menschen der aktuellen Generation gegenwärtig verborgen, doch der "Wemdinger Zeitgeist" öffnet ein Fenster in eine virtuelle Welt. Menschen können eine Vorschau auf das Kunstwerk erhalten, das gerade im Entstehen ist. Solche Langzeit-Kunstprojekte sind weltweit aufzufinden. Damit reiht sich Wemding in einen Verbund mit Langzeitdenkern aus Halberstadt, Oslo, San Francisco, London und Utrecht ein.

In Wemding funktioniert die Anwendung so: An der Rückseite des Infoschilds zur Zeitpyramide ist ein QR-Code angebracht. Dieser wird mit einem Smartphone oder Tablet mit Internetzugang eingescannt. Durch Antippen des Bildschirms wird der Anker in die Realität gesetzt. Mit dem erschienenen Zeitstrahl und dessen Ansteuerung lässt sich die Pyramide auf- und abbauen. Eine weitere Anleitung findet sich auf der Tafel wie auch in der Anwendung. Diese wirft eine Frage auf: Darf man schon im Jahr 2023 einen Blick in das Jahr 3183 werfen? Diese Überlegung manifestiert nach Angaben der Stadt die Bekanntheit und Vorstellung der Zeitpyramide in die Realität. (AZ)