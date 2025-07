Zum 30. Geburtstag: „Horizonte“ begeistern bei Open Air

Im Rahmen der Happy-Hour-Reihe im Heiligen Jahr 2025 unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ lud die Gruppe Horizonte zum Open Air in den Pfarrgarten ein. Die Musikerinnen und Musiker rund um Hans und Christine Hasmüller nahmen dies gleichzeitig auch zum Anlass, ihr 30-jähriges Jubiläum zu feiern. So präsentierten sie den rund 110 Besuchern bei bestem Sommerwetter nicht nur Hoffnungslieder, sondern auch ihre Lieblingslieder. Mit passenden Texten, mitgestaltet von Gemeindereferentin Claudia Blank, und stimmungsvoller Musik, begleitet von Pfarrvikar Rainer Herteis am Keyboard, sorgten sie beim Publikum für eine unbeschwerte Stunde. Auch Pfarrer Wolfgang Gebert gratulierte zum Jubiläum und zeigte sich begeistert: er hoffe sehr, dass eine Wiederholung nicht erst im nächsten Heiligen Jahr stattfinde. „So etwas können wir öfter machen!“ Ganz im Sinne des Titels „Happy Hour“ verbrachten die Gäste bei gekühlten Getränken im Anschluss noch einen geselligen Abend im idyllischen Pfarrgarten. Nächste Happy Hour: Mittwoch, 15. Oktober, 19 Uhr in der Klosterkirche!

