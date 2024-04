Wemding

Zusammenstoß mit Lkw: 27-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Wemding

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntagabend zwischen Wemding und Amerbach im Landkreis Donau-Ries gekommen.

Ein junger Mann gerät am Sonntagabend beim Abbiegen in Richtung Amerbach auf die gegnerische Fahrbahn. Sein Beifahrer stirbt noch an der Unfallstelle.

Bei einem Autounfall nahe Wemding ist am späten Sonntagabend ein junger Mann aus dem Landkreis Ansbach tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Zusammenstoß, weil ein 21-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann, der wie sein Beifahrer aus dem Landkreis Ansbach stammt, am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem VW Golf von Wemding kommend die Oettinger Straße und wollte nach rechts auf die Staatsstraße 2214 in Richtung Amerbach abbiegen. Hierbei geriet er, wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Donau-Ries, der mit seinem Gespann auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße in Fahrtrichtung Wemding unterwegs war. Tödlicher Zusammenstoß bei Wemding: Beifahrer stirbt noch an Unfallstelle Der 27-jährige Beifahrer im VW Golf wurde laut Polizei dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth, welche am Unfallort durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wemding sowie der Straßenmeisterei Nördlingen unterstützt wurden. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs wurde im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter eingeschaltet. Staatsstraße zwischen Wemding und Amerbach nach Unfall fünf Stunden lang gesperrt Am Lkw und am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro. Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme und zur Erstellung des Gutachtens für circa fünf Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizei nicht. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Donau-Ries Kreditkartenbetrüger bestellt zweimal teure Blumen

