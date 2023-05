Zwei Einbrecher dringen in ein Möbelhaus in Wemding ein

Die Polizei sucht nach einem Einbruch am Samstagabend in Wemding zwei Verdächtige. Es müsste Zeugen geben.

Zwei Unbekannte sind am späten Samstagabend in ein Möbelhaus in Wemding eingebrochen. Die Polizei hat einige Anhaltspunkte, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Die Personen erschienen um 22.42 Uhr auf dem Gelände an der Straße Kehläcker. Sie hebelten mit Gewalt ein speziell gesichertes und damit schwer zu öffnendes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Eindringlinge nahmen nach ersten Erkenntnissen aus dem Geschäft nichts mit. Der Einbruch dauerte bis kurz nach 23 Uhr.

Die Verdächtigen liefen in Wemding auf der Straße Kehläcker

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich das Duo zu Fuß auf der Straße Kehläcker von Süden (Industriegebiet) her dem Möbelhaus genähert. Auf dem Weg dorthin überholten mehrere Fahrzeuge die Unbekannten. Eventuell können der Polizei zufolge diese Autofahrer nähere Angaben zu den Verdächtigen beziehungsweise zu einem in der Nähe des Tatorts abgestellten Pkw machen. Hinweise nimmt die Inspektion in Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (AZ)