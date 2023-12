Zwei Kinder verletzen sich bei Autounfall

Zwei Autos stoßen bei einem Unfall in Wemding zusammen. Dabei werden zwei Kinder verletzt.

Bei einem Autounfall in Wemding haben sich am Sonntag zwei Kinder verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-Jährige mit ihrem Wagen um 14.10 Uhr von der Gustav-Rau-Straße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah sie seinen vorfahrtsberechtigten Wagen von links, den eine 44-Jährige steuerte.

Durch den Zusammenstoß erlitten zwei der drei Kinder, die im Auto der 44-Jährigen saßen, leichte Kopfverletzungen. Die Kinder waren 8, 9 und 11 Jahre alt. Eine Rettungswagenbesetzung versorgt die Kinder ambulant vor Ort. An beiden Autos entstand der Polizei zufolge wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 25.000 Euro. Die Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Beamten der Inspektion Donauwörth zeigten die Verursacherin aufgrund des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung an. (AZ)

