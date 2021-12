Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Wemding

Bei Wemding ist am Montag ein schwerer Unfall passiert. Es ist heuer schon der zweite an dieser Stelle.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat es auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Amerbach nahe der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein heftig gekracht. Am Montag um 13.25 Uhr wollte eine 21-Jährige, die mit ihrem Geländewagen in Richtung Wemding unterwegs war, nach links auf die Oettinger Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau laut Polizei bei völlig übersichtlicher Strecke den in Richtung Amberbach auf der Gegenfahrbahn nahenden Pkw eines 23-Jährigen aus dem Ries. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Beteiligte erlitten schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch eine Notärztin brachte der Rettungsdienst die Opfer ins Krankenhaus.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Wemding war vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (AZ)

