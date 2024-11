Wemdinger Weihnachtsmarkt lockt mit Theater und Lichtspielen

Es ist wieder soweit: In Wemding steht der Weihnachtsmarkt an. Vom 4. bis zum 8. Dezember können sich die Besucher an dem Budenzauber erfreuen. Neben den Ständen gibt es aber auch noch weitere Attraktionen auf dem Markt. So kommen Theaterfreunde auf ihre Kosten – und eine Lichtermontage soll für eine besonders schöne Atmosphäre sorgen.

Ab Mittwoch, 4. Dezember, versprüht der Marktplatz in der historischen Altstadt Wemdings vorweihnachtliches Flair. Viele Vereine und Organisationen mit Handwerk, Punsch und Leckereien sind beim Weihnachtsmarkt dabei. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeister Dr. Martin Drexler gegen 18.30 Uhr. Musikalisch begleitet wird er dabei von der Jugend- und Stadtkapelle Wemding sowie der Bläserklasse der Anton-Jaumann-Realschule.

Adventliche Angebote für Kinder und Familien in Wemding

Den Auftakt am Donnerstag machen mit ihren Liedern die Kinder aus der Kindertagesstätte St. Marien. Für die Kleinsten und deren Familien ist auch sonst etwas geboten: Die Stadtbücherei Wemding lädt bereits am Mittwoch zum Weihnachts-Bilderbuchkino in die Stadtbücherei. Am Samstag ist um 16 Uhr das Theater „Morgen Findus wird’s was geben“ von der Winter-Tournee des Wittener Kinder- und Jugendtheaters im historischen Rathaus zu Gast. Natürlich darf auch der Besuch des Nikolauses nicht fehlen. Dieser besucht den Markt am Donnerstag ab 17.30 Uhr und verteilt Süßigkeiten.

Wie in den vergangenen Jahren ist täglich für weihnachtliche Musik mit Gruppen aus Wemding und der Umgebung gesorgt. Highlight am Freitag ist um 19 Uhr die Vorstellung des neuen Wemdinger Christkinds durch den Gewerbeverband Wemding gemeinsam mit dem Duo Pluspunkt. Zeit für ein paar besinnliche Gedanken und stille Momente in der Hektik des Advents bleibt auch. Am Samstag findet während des Marktes um 19.30 in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram eine Lichternacht „Leuchtturm“ vom BDKJ Weißenburg-Wemding statt. Für weihnachtliche Stimmung sorgt am Samstagabend auf der Marktplatzbühne das Duo „Julia & Flo“ mit vorweihnachtlicher Livemusik. Um 16 Uhr lädt die katholische Pfarrgemeinde am Adventssonntag zum Advents- und Weihnachtssingen in die Stadtpfarrkirche, bei dem Wemdinger und Amerbacher Musikgruppen mitwirken.

Leuchtendes Rathaus in Wemding

Auf Initiative der Tourist-Information werden die Arkadenbögen des Rathauses dieses Jahr erstmals weihnachtlich mit einer eigenen Lichtermontage in Szene gesetzt. Außerdem wird dieses Jahr wieder als Weihnachtsaktion der Grabenbereich im Kapuzinergraben bunt beleuchtet.

Für Gruppen ab fünf Personen besteht wieder die Möglichkeit, während der Marktzeiten den Weihnachtsmarkt „von oben“ aus der Türmerstube zu beobachten. Die Turmführungen müssen im Vorfeld in der Tourist-Information unter 09092/9690-36 gebucht werden (maximal 15 Personen). Zusätzlich finden auch weihnachtliche Stadtführungen statt. Termine sind Freitag, 6. Dezember und Samstag, 7. Dezember, jeweils um 16.30 Uhr. Start ist an der Tourist-Information, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)