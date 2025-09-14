Icon Menü
Wemdingerin klagt über obszöne WhatsApp-Nachrichten – Polizei ermittelt jetzt!

Wemding

Obszöne WhatsApp-Nachrichten: Wemdingerin zeigt Bekannten an

Ein 41-Jähriger überschreitet massiv Grenzen. Nun ermittelt die Polizei Donauwörth wegen Beleidigung.
    Eine Frau aus Wemding wurde Opfer sexueller Beleidigung via WhatsApp. Nun muss sich ihr Bekannter deswegen verantworten.
    Massiven sexuellen Anzüglichkeiten und Beleidigungen sah sich eine 41-jährige Wemdingerin am Freitagabend ausgesetzt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, schickte ihr ein Bekannter via WhatsApp entsprechend übergriffige Text- und Sprachnachrichten. Die Frau ging zur PI Donauwörth und zeigte den Mann an. Der ebenfalls 41-jährige Täter muss sich nun wegen eines Vergehens der Beleidigung verantworten. (AZ)

