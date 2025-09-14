Obszöne WhatsApp-Nachrichten: Wemdingerin zeigt Bekannten an

Massiven sexuellen Anzüglichkeiten und Beleidigungen sah sich eine 41-jährige Wemdingerin am Freitagabend ausgesetzt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, schickte ihr ein Bekannter via WhatsApp entsprechend übergriffige Text- und Sprachnachrichten. Die Frau ging zur PI Donauwörth und zeigte den Mann an. Der ebenfalls 41-jährige Täter muss sich nun wegen eines Vergehens der Beleidigung verantworten. (AZ)

86650 Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beleidigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis