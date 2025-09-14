Obszöne WhatsApp-Nachrichten: Wemdingerin zeigt Bekannten an

Massiven sexuellen Anzüglichkeiten und Beleidigungen sah sich eine 41-jährige Wemdingerin am Freitagabend ausgesetzt. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, schickte ihr ein Bekannter via WhatsApp entsprechend übergriffige Text- und Sprachnachrichten. Die Frau ging zur PI Donauwörth und zeigte den Mann an. Der ebenfalls 41-jährige Täter muss sich nun wegen eines Vergehens der Beleidigung verantworten. (AZ)
Wemding
