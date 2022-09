In Donauwörth gibt es weniger Honig als in den vergangenen Jahren

Das Bienenjahr 2022 war in der Region eher durchwachsen. Die Imker hoffen daher auf bessere äußere Verhältnisse im kommenden Jahr. Eine neue Imkerausbildung ist geplant.

Das Bienenjahr geht nicht nach dem Kalenderjahr, sondern beginnt mit den sogenannten "Winterbienen", die ab August geboren werden. Da die Sommerbienen sich genetisch nicht von den Winterbienen unterscheiden, liegt der Unterschied in erster Linie an der Lebensweise, der Ernährung und Bruttemperatur. Das erklärt der langjährige Vorsitzende des Imkervereins Donauwörth, Alfred Hofmann. Er ist weiter im Beirat des Imkervereins aktiv und kümmert sich um die Imkerausbildung.

Die Winterbienen arbeiten seiner Auskunft nach deutlich weniger und legen sich ein sogenanntes Fettpolster an. Auf diese Weise können sie große Mengen an Fett, Eiweiß und Nährstoffen speichern – die dann zur Ernährung und Futterproduktion für die erste Frühjahrsbrut dient, denn diese wird von den Winterbienen aufgezogen.

Winterbienen können bis zu zehn Monate alt werden

Während die Sommerbienen nur vier bis sechs Wochen leben, können die Winterbienen bis zu zehn Monate alt werden. Dies sei lebensnotwendig, weil sonst das Bienenvolk nicht den Winter überleben könnte. Im Unterschied zu Wespen, Hummeln und Hornissen, wo nur die Königin den Winter übersteht, könne ein Bienenvolk mit rund 10.000 bis 15.000 Bienen den Winter überleben. Mit einer Vielzahl von Sammlerinnen startet ein Bienenvolk in das Frühjahr und kann so die hohe Bestäubungsleistung von bis zu zwei Dritteln der auf Bestäubung angewiesenen Blüten ermöglichen, so Hofmann.

Das Bienenjahr 2021 sei geprägt gewesen von nassen und kalten Monaten, wo es bei den Bienen um die Bestäubung und den Nektareintrag für den Honig ging. Hofmann: "Die Honigernte letztes Jahr war eine der schlechtesten seit Jahrzehnten. Heuer sind die Bienenvölker gut in das Jahr gestartet und hatten auch gute Voraussetzungen im Frühjahr, was eine gute Frühjahrshonigernte ermöglichte." Allerdings seien dann besonders trockene und heiße Monate gekommen, was zu einem erliegen des Nektarflusses führte. Das Bienenjahr 2022 sei so gesehen ein durchwachsenes Jahr mit einem eher unter dem Durchschnitt liegendem Honigertrag gewesen. "Pflanzen, Sträucher und Bäume liefern nur wenig Nektar, wenn die grundlegenden Voraussetzungen wie Wärme und Feuchtigkeit nicht stimmen."

Imkerverein Donauwörth will wieder eine Ausbildung anbieten

Die Imker im Landkreis hoffen daher auf das nächste Jahr und würden sich wieder auf ein normales oder besonders gutes Honigjahr freuen, um die Honigvorräte wieder etwas auffüllen zu können. "Unsere Bienen kommen mit der großen Hitze zurecht und sind dazu gut ausgerüstet. Mit Ventilation des Wassers können sie ihre Stocktemperatur senken und so auch vermeiden, dass etwa das Wachs ihrer Waben schmilzt."

Das Interesse an heimischem Bienenhonig sei Hofmann zufolge in den vergangenen Jahren gestiegen, was die Imker natürlich freue, da sie so den eigenen Honig direkt vermarkten können. Der Imkerverein Donauwörth hat heuer wieder rund 15 neue Imker am Lehrbienenstand im Obstgarten Gumpp ausgebildet. Fast alle Teilnehmer sind ab dem Sommer mit zwei Bienenvölker, die vom Verein vermittelt wurden, gestartet.

Das Bestäubungsangebot wird dadurch in der Umgebung verbessert. Hofmann erklärt das Motto: "Honig kann man importieren – Bestäubung nicht." Für das kommenden Jahr liegen bereits wieder Anmeldungen für einen Imkerkurs beim Imkerverein vor, weshalb vermutlich wieder eine Ausbildung angeboten werden wird.