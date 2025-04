Verkehrspolizei-Inspektion hat einen neuen Leiter

Die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) in Donauwörth hat jetzt dauerhaft einen neuen Leiter. Nachdem sich der bisherige VPI-Chef Ludwig Zausinger bereits vor einem Jahr in Pension verabschiedet hatte und zuletzt Florian Pöppl die Dienststelle kommissarisch führte, übt seit dem 1. April Werner Mäder dieses Amt aus. Der 56-Jährige war zuletzt stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen. Michael Riederer, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, begrüßte den Hauptkommissar an seinem neuen Arbeitsplatz.

Der Dienstbereich der VPI Donauwörth erstreckt sich über die Landkreise Donau-Ries und Dillingen. Die Beamten sind hauptsächlich für die Überwachung des Verkehrs auf den Straßen der Region zuständig. Dazu gehören Geschwindigkeits-, Alkohol- und Drogenkontrollen. Ebenso überprüfen die VPI-Bediensteten den Schwerlastverkehr. Bei der Inspektion angesiedelt sind auch Unfallfluchtfahnder. (AZ)