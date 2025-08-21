Icon Menü
Wespe irritiert Radfahrer in Donauwörth: 39-jähriger stürzt

Donauwörth

Wespe setzt sich auf Brille: Radler verunglückt

Ein 39-Jähriger verliert in Donauwörth wegen eines Insekts die Kontrolle über sein Fahrrad.
    Vermutlich eine Wespe hat in Donauwörth einen Unfall ausgelöst.
    Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Vermutlich eine Wespe hat laut Polizei in Donauwörth einen Radfahrer derart irritiert, dass er verunglückt ist. Der 39-Jährige war kurz nach 21.15 Uhr mit seinem Elektrofahrrad (Pedelec 25) auf dem Geh- und Radweg parallel zur Augsburger Straße in Richtung Nordheim unterwegs. Auf Höhe des TKSV-Geländes setzte sich während voller Fahrt das Insekt auf die Brille, die der Mann trug. Er wollte das Tier vertreiben, verlor dabei die Kontrolle über sein Rad und stürzte nach links in die Böschung.

    Der Radler trug einen Helm. Dies verhinderte dem Vernehmen nach schwere Kopfverletzungen. Der Mann kam mit Blessuren im Beinbereich per Rettungswagen ins Krankenhaus. (AZ)

