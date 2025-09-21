Icon Menü
Wespenbefall in Donauwörth: Briefkasten vorübergehend gesperrt

Donauwörth

Donauwörth: Wenn Wespen für gesperrte Postkästen sorgen

In Donauwörth bleibt ein Briefkasten aufgrund eines länger anhaltenden Wespenbesuchs vorerst geschlossen. Warum die Lösung gar nicht so einfach ist, wie vermutet.
Von Thomas Hilgendorf
    Schwarzgelbe Tierchen am schwarzgelben Kasten: Wespen suchen sich - wie hier in der Donauwörther Parkstadt - gerne mal Briefkästen als Nistplätze. Foto: Thomas Hilgendorf

    Wer in der Andreas-Mayr-Straße in der Donauwörther Parkstadt zuletzt Briefe in den gelben Kasten der Post einwerfen wollte, der stand vor einer verschlossenen Klappe. Nein, weder Vandalismus noch ein Lausbubenscherz waren mögliche Gründe. Mitarbeiter der Deutschen Post hatten dort ein lachsfarbenes, laminiertes Schild angebracht, nebst Paketband, welches jenen Kommunikationsweg geschlossen halten soll. Auf dem Schild war zu lesen: „Vorsicht Wespennest! Briefkasten gesperrt“.

