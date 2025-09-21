Donauwörth: Wenn Wespen für gesperrte Postkästen sorgen

Wer in der Andreas-Mayr-Straße in der Donauwörther Parkstadt zuletzt Briefe in den gelben Kasten der Post einwerfen wollte, der stand vor einer verschlossenen Klappe. Nein, weder Vandalismus noch ein Lausbubenscherz waren mögliche Gründe. Mitarbeiter der Deutschen Post hatten dort ein lachsfarbenes, laminiertes Schild angebracht, nebst Paketband, welches jenen Kommunikationsweg geschlossen halten soll. Auf dem Schild war zu lesen: „Vorsicht Wespennest! Briefkasten gesperrt“.
Donauwörth
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden