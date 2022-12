Wetter

vor 48 Min.

2022 war ein Wetter-Rekordjahr im Kreis Donau-Ries

Es durfte geschwitzt werden in und rund um Donauwörth im Sommer 2022. Es war ein Jahr der Superlative in Sachen Wetter - nach oben schien es jedenfalls kaum Grenzen zu geben.

Plus Es war wirklich ein Rekordjahr in Sachen Wetter. Was die einen freute, war für andere existenzbedrohend. Ein Rückblick auf 2022.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es war wirklich ein Rekordjahr in Sachen Wetter. Der August war, wie DZ-Wetterexperte Werner Neudeck im September bilanzierte, "ein Hochsommermonat der Sonderklasse" - mit sehr hohen Temperaturen, einer langen Trockenphase und dennoch einem extremen Niederschlagsüberschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen