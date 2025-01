Wetter in Nordschwaben: Es wird kalt und glatt

Derzeit ist eines kaum verlässlich: das Wetter. Am Donnerstag herrschte schier frühlingshafte Milde, für den Vortag meldet die Polizeiinspektion Rain mehrere Glätteunfälle. Wie bewerten Meteorologen das aktuelle Hin und Her zwischen Frost und Frühling in der Region?

Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in München sagt, eigentlich wäre es langsam Zeit für „hochwinterliches Wetter“. Dies gibt es aber tatsächlich derzeit nur sporadisch. Und so wird es auch aller Wahrscheinlichkeit erst einmal weitergehen. Ganz ungefährlich ist die derzeitige Witterung, vor allem für Auto- und Radfahrer, aber nicht.

Die Warmfront zieht über Nordschwaben nach Polen ab

Wolz erklärt die Milde am Donnerstag mit mancherorts zweistelligen Werten mit einer Südwest-Strömung, „einem Schub von sehr milder Meeresluft“. So etwas habe es allerdings auch in früheren Jahren zu dieser Jahreszeit gegeben, „das passiert immer wieder“. Es handelt sich somit um kein gänzlich außergewöhnliches Wetter- oder gar Klimaphänomen. Jene Warmfront zieht aber bis Freitag ab in Richtung Polen. Es naht, um beim derzeitigen Hin und Her zu bleiben, die nächste Kaltfront, die das Wetter in Nordschwaben bereits ab in der Nacht zu Freitag bestimmt.

Am Freitagmorgen regnet es bis in tiefere Lagen, also höchstwahrscheinlich auch im Landkreis Donau-Ries. Meteorologe Wolz erklärt, dass dieser Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt am Freitag auch in Schnee übergehen kann. Die ungute Nachricht für alle, die auf Rädern unterwegs sind: Es kommt zu Glätte durch überfrierende, beziehungsweise gefrierende Nässe - auch Schneematsch könnte für Rutschpartien sorgen. Es heißt also: Aufpassen auf den Straßen und Wegen.

Polarluft und eisige Nächte im Landkreis Donau-Ries am Wochenende

Die Polarluft bleibt dem Kreis Donau-Ries unterdessen über das Wochenende erhalten. Dabei gibt es Lichtblicke im wahrsten Sinne des Wortes: Hie und da dürfte sich in der Region am Freitag wie auch am Samstag und Sonntag die Sonne zeigen. Einzig Nebelfelder und Quellwolken könnten die wärmenden Strahlen verdecken. Die Temperaturen erreichen am Wochenende in den Nächten Tiefstwerte von bis zu -8 Grad Celsius, tagsüber liegen sie um den Gefrierpunkt. Insgesamt bleibe es am Wochenende, so Wolz, in Nordschwaben trocken.

Ob es lange hochwinterlich bleibt, ist derweil fraglich. Ab Mitte kommender Woche könnte es wieder mild werden - vorerst bleibt es also beim fröhlichen Pingpongspiel zwischen Winter und Frühling.