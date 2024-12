So sollen Fachkräfte in Kliniken und Industrie gelockt werden

In einer Industriehalle in Nördlingen steht ein Gerät, das Zukunft schreiben könnte. Eine Zukunft, die die meisten Menschen in irgendeiner Form betrifft. Denn es geht dabei um Verpackungen. Nicht um weihnachtliche, aber am Rande irgendwie doch: Studenten und Professoren der Technischen Hochschule Augsburg forschen an einer Maschine, die in Rekordzeit Produkte verpacken kann. Viel schneller, als es bislang möglich ist. Zunächst geht es dabei um - passend zur Jahreszeit - Schokopralinen. Doch wichtiger als das ist die Tatsache, dass der Landkreis Donau-Ries inzwischen stark verwoben ist mit der Augsburger Hochschul- und Universitätslandschaft. Für die Wirtschaft wie auch generell für die Infrastruktur in der Region ist dies von höchster Bedeutung.

