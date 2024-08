Donaupromenade: Scheitert der Lückenschluss an einer Muschel?

Es soll Beispiele geben, da haben Kröten Millionenprojekte zu Fall gebracht. Aktuell könnte es eine Muschel sein, die ein ambitioniertes Großprojekt verzögert - oder, im krassesten Fall, sogar ganz stoppt. Die Rede ist vom Lückenschluss mittels Fußweg zwischen Donaupromenade und Altstadtinsel Ried in Donauwörth. Wenn es nach den Gründern der Bürgerinitiative Donaupromenade (BI) geht, müsste der Weg schon längst gebaut sein, auch die Stadt will eigentlich starten mit dem Projekt. Doch unlängst sorgte eine Muschelart für regen behördlichen Schriftverkehr. Ein wichtiger Meilenstein der Stadtentwicklung in Donauwörth steht vor einem großen Fragezeichen.

Thomas Hilgendorf