So sehr verändert sich Donauwörth bis zur Landesgartenschau 2028

Fast wie aus einer anderen Welt: Wenn die Landesgartenschau GmbH für Mittwoch, 17. September, 17 Uhr, vermeintlich unspektakulär zum Bürgerinformationsabend ins Zeughaus einlädt, dann wird sich dort nicht weniger abspielen, als ein intensiver Blick in die Zukunft - eine Vision anno 2028. Dann bekommen die Donauwörther Visualisierungen ihrer Stadt zu sehen, Bilder und Ansichten, die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt: den Heilig-Kreuz-Garten mit seinen 40.000 Quadratmetern, neu gedacht; 25.000 Quadratmeter Volksfestplatz – nicht mehr wiederzuerkennen; Kleine Wörnitz, Promenade und Kaibachmündung, im neuem Gewand und aus der Tiefe empor geholt.

