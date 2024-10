Landkreis Donau-Ries Sicherheitscheck: So geht der Landkreis Donau-Ries bei seinen Brücken vor

Im Zuge des Brückeneinsturzes in Dresden rückt die Bedeutung der regelmäßigen Überprüfungen öffentlicher Bauwerke in den Fokus. Im Donau-Ries-Kreis gibt es 70 Brücken. So sieht es da aus.