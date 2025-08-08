Icon Menü
Wieder ohne Führerschein: 17-Jähriger Mopedfahrer in Rain ertappt

Rain

Schon wieder ohne Führerschein: 17-Jähriger in Rain gestoppt

Der Jugendliche war mit seinem Moped in der Neuburger Straße unterwegs, als er der Polizei auffiel. Das hatte Konsequenzen.
    • |
    • |
    • |
    Verkehrskontrolle: Ohne Führerschein war laut Polizei ein Mopedfahrer in Rain unterwegs. Foto: Soeren Stache, Symbolbild

    Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen 17-Jährigen in Rain beim Mopedfahren ohne Führerschein ertappt. Es war nicht das erste Mal, dass der Jugendliche deshalb ins Visier der Gesetzeshüter geriet. Gegen 14.45 Uhr kontrollierten ihn die Beamten in der Neuburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Schon in den vergangenen Monaten war der Verkehrssünder mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Auch dieses Mal wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (AZ)

