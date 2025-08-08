Schon wieder ohne Führerschein: 17-Jähriger in Rain gestoppt

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei einen 17-Jährigen in Rain beim Mopedfahren ohne Führerschein ertappt. Es war nicht das erste Mal, dass der Jugendliche deshalb ins Visier der Gesetzeshüter geriet. Gegen 14.45 Uhr kontrollierten ihn die Beamten in der Neuburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Schon in den vergangenen Monaten war der Verkehrssünder mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden. Auch dieses Mal wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. (AZ)

