Wildschwein verendet: Drei Wildunfälle innerhalb einer Stunde

Gleich zu drei Wildunfällen innerhalb einer Stunde ist es Donnerstagfrüh in der Region gekommen. Gegen 4.40 Uhr war eine 32-jährige Frau mit ihrem Kleinwagen auf der B2 von Donauwörth in Richtung Monheim unterwegs, als auf Höhe Kaisheim ein Wildschwein die Straße kreuzte und frontal von dem Wagen erfasst wurde. Das Tier verendete im Grünstreifen.

Um 5.10 Uhr kollidierte auf der Staatsstraße 2213 bei Wemding der 32-jährige Fahrer eines hochwertigen Sportcoupé mit einem von rechts querenden Reh. Dieses sprang verletzt in ein angrenzendes Feld. Und gegen 5.40 Uhr erfasste auf der B2 bei Burchdorf ein 20-jähriger Autofahrer ein Reh, welches von links die Fahrbahn queren wollte. Das Tier sprang verletzt davon. Bei den Unfällen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Alle drei Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Beamten informierten die jeweiligen Jagdpächter zur Nachsuche der angefahrenen Tiere. (AZ)