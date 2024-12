Autofahrer kollidiert mit Reh: 2000 Euro Schaden

Ein Wildunfall hat sich am Montagmorgen um 5.16 Uhr in der Donauwörther Parkstadt ereignet. Ein 69-jähriger Autofahrer fuhr auf der Schellenbergstraße von der Zirgesheimer Straße kommend, an einer Kuppe erfasste der Wagen dann frontal ein auf der Fahrbahn stehendes Reh, wie es im Polizeibericht heißt. Das Tier blieb mit einer Verletzung an den Hinterläufen zurück. Der 69-Jährige blieb bis auf einen Schreck unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Beamte der PI Donauwörth informierten den zuständigen Jagdpächter.

Im aktuellen Kalenderjahr 2024 sind damit aktuell 1223 Zusammenstöße mit Wildtieren polizeilich aktenkundig - ein weiteres Plus von acht Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des bisherigen Rekordjahres 2023, sowie 67 Zusammenstöße mit weiteren Tieren. Dabei wurden elf Verkehrsteilnehmer verletzt, drei davon schwer. Auffällig ist zudem eine hohe Zunahme der Wildunfälle auf den überörtlichen Bundesstraßen im Donau-Ries-Kreis von aktuell 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (AZ)