Herbst bringt Risiko: Warum jetzt mehr Wild auf die Straße läuft

Der Herbst mag zwar für Autofahrer etwas weniger tückisch sein als so mancher Wintertag. Dennoch ist Aufpassen angesagt. Die Polizei mahnt immer wieder zur Vorsicht, gerade was Wildunfälle angeht. Die Rechtsschutzversicherung ARAG erklärt indessen, dass der Herbst tatsächlich die Zeit ist, in dem mehr Wildtiere von Autos erfasst werden - die Experten beantworten hierzu wichtige Fragen - auch, was im Falle eines Wildunfalls zu tun ist.

Steigt im Herbst die Gefahr eines Wildunfalls tatsächlich? Ja. Mit Beginn der dunkleren Jahreszeit steigt jährlich die Zahl der Autounfälle durch Wildwechsel. Das liegt daran, dass die Tiere verstärkt in der Dämmerung unterwegs sind - und diese fällt nun immer früher mit den Hauptverkehrszeiten zusammen. Durch die Zeitumstellung liegt zudem die Aktivitätsphase gerade von Damwild in Zeiten des Berufsverkehrs. Dazu kommt Nebel. Insbesondere an Wald- und Feldrändern sollten Autofahrer aufmerksam sein und das Tempo reduzieren. Wenn ein Tier auftaucht: abblenden, bremsen und hupen. Niemals ausweichen.



Verletzte oder tote Wildtiere niemals einfach mitnehmen

Wenn man ein Wildtier überfährt, darf man es mitnehmen? Das stimmt nicht. Keinesfalls darf man ein Wildtier – egal, ob Reh, Wildschwein oder Kleintier – mitnehmen, wenn man in einen Wildunfall verwickelt war. Und das ist unabhängig davon, ob es tot oder nur verletzt ist. Vielmehr macht man sich strafbar, da dies den Straftatbestand der Jagdwilderei erfüllt und mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Stattdessen ist der Unfall meldepflichtig. Die Experten raten dringend, die Polizei zu informieren. Diese wiederum kümmert sich um die Weiterleitung der Information an den zuständigen Förster oder Jagdpächter, der schließlich entscheidet, was mit dem Tier geschieht.

Zahlt bei einem Wildunfall die Teilkaskoversicherung? Das stimmt weitestgehend. In der Teilkaskoversicherung für das Kraftfahrzeug ist in der Regel eine Wildunfallversicherung enthalten. Diese übernimmt laut ARAG alle Fahrzeugschäden, die durch die direkte Kollision mit dem Tier entstanden sind, ebenso wie die Abschleppkosten. Sollte das Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden sein, ist der Wiederbeschaffungswert ebenfalls abgedeckt. Die Versicherungsexperten weisen darauf hin, dass der Neuwert meist nur von einer Vollkaskoversicherung übernommen wird. Schwieriger wird es, wenn der Fahrer ein Ausweichmanöver versucht und dabei einen Unfall verursacht, in den das Wildtier gar nicht direkt verwickelt ist. Wichtig: Die Wildunfallbescheinigung von der Polizei oder vom Jagdpächter ist Grundlage für die Zahlung der Versicherung. (AZ)



