Der Gemeinde Mertingen ist sozialer Friede wichtiger als Windenergie

Werden im Mertinger Wald Windräder aufgestellt? Diese Frage bewegt den Gemeinderat wie die Bürgerschaft im Ortsteil Druisheim seit Monaten gleichermaßen. In weiten Teilen der Bevölkerung in Druisheim regt sich gegen solche Pläne großer Widerstand. Sie versuchen auf die Gemeinderäte Druck auszuüben. Nun kamen sie in einer großen Abordnung zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates - um großteils schon nach wenigen Minuten den Saal wieder zu verlassen.

Entgegen der ersten Suchraumkarte, im Rahmen der informellen Anhörung aus dem September 2023, war das Gemeindegebiet Mertingen vom Regionalen Planungsverband als „weiße Fläche“ ausgewiesen. Die Behörde sieht den Mertinger Forst aktuell nicht mehr als Vorranggebiet, um dort ein Windrad zu bauen. Im Mertinger Rathaus hatte man sich darüber gewundert und das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht.

Bürgermeister Veit Meggle möchte aber gerne, dass sich in Mertingen zur Energieabsicherung für die Wirtschaftsbetriebe und im Sinne der Energiewende ein Windrad dreht. Sein Vorschlag: Im Rahmen einer Stellungnahme an den Regionalen Planungsverband eine Neubewertung der Sachverhalte vorzunehmen. Die Kontra-Argumente, so Meggles Meinung, könnten hinsichtlich des Weißstorchs im betreffenden Areal und des Landschaftsschutzgebietes ausgeräumt werden.

Der Tagesordnungspunkt wurde in den nicht öffentlichen Teil verlegt

Wie Meggle nun bei der jüngsten Sitzung ausführte, habe der Gemeinderat darüber bereits intern beraten. Im nichtöffentlichen Bereich der neuen Sitzung soll noch einmal darüber gesprochen werden. Eine öffentliche Beratung sei nicht möglich, weil durch die Zuhörerschaft einerseits eine mögliche Beeinflussung stattfinden könnte, andererseits dadurch eine wertfreie, offene Beurteilung des Sachverhalts nicht möglich sei.

Gemeinderat Stefan Fill (PWG/Freie Wähler) beantragte, das Thema öffentlich zu behandeln, was große Teile der Zuhörer mit lautem Applaus quittierten. Fills Antrag stimmten Josef Saule (Unabhängige Bürgerliste) und Martina Götz (parteilos) zu. Er wurde allerdings mit der Mehrheit der anderen Stimmen abgelehnt.

Bürgermeister Meggle: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht.“

Wie der Bürgermeister gestern bestätigte, habe sich das Gremium hinter verschlossenen Türen ausführlich mit dem Thema beschäftigt. „Mehr als 90 Minuten haben wir diskutiert und die Entscheidung nicht leicht gemacht“, berichtete Meggle. Letztendlich habe festgestanden: „Wir werden uns mit der Windenergie im Wald nicht weiter aktiv beschäftigen.“ Man sei nach wie vor mehrheitlich der Meinung gewesen, dass Windenergie für Mertingen grundsätzlich einen Nutzen hätte. Dennoch habe sich der Rat gegen eine Stellungnahme an den Planungsverband ausgeschlossen. „Aber der soziale Frieden im Dorf ist uns wichtiger“, sagte Meggle am Tag nach der Entscheidung. Das Gremium habe erkannt, welch Potenzial zur sozialen Spaltung vorhanden sei. Deshalb habe man alle Überlegungen zu den Akten gelegt.