Gemeinderat Buchdorf lehnt Windkraft-Pläne ab

Windkraft ja, aber in einem überschaubarem Ausmaß. So könnte man die Stimmung im Buchdorfer Gemeinderat umschreiben, der sich in einem Brief an den Regionalen Planungsverband wenden will. Darin wird das Ergebnis der jüngsten Beratung zusammengefasst. Der Tenor: „Der Gemeinderat Buchdorf lehnt die im Rahmen der Fortschreibung des Teilfachkapitels vorgestellte Planung ab.“ Sogar einen Rechtsanwalt hat die Gemeinde deshalb nun eingeschaltet.

