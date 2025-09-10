Windkraft-Zoff in Marxheim: Bürger machen Druck, Lettenbauer verspricht Einsatz

Eines wird die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer (Grüne/Bündnis 90) von ihrem Besuch in Marxheim mitgenommen haben: Die Erkenntnis nämlich, dass der Regionale Planungsverband, der die Vorranggebiete für Windkraftanlagen festlegt, „ziemlich unbeweglich ist“. So formulieren es jedenfalls die Bürgerinnen und Bürger, die gegen die Ausweisung solcher Areale auf den Jurahöhen und die Umzingelung mit weiteren „Windrad-Gebieten“ seit Monaten Sturm laufen. Das will die Politikerin aber nicht hinnehmen. Einer aufgebrachten Zuhörerschaft versichert sie nun, sich bei Bedarf für Änderungen der Vorrangflächen einzusetzen.

