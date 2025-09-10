Icon Menü
Windkraft in Marxheim: Lettenbauer sucht Dialog mit skeptischen Bürgern

Marxheim

Windkraft-Zoff in Marxheim: Bürger machen Druck, Lettenbauer verspricht Einsatz

Über 120 Bürger diskutieren mit Eva Lettenbauer über Vorrangflächen. Die Politikerin will Widerstände ernst nehmen, aber beim Ausbau erneuerbarer Energien aufs Tempo drücken.
Von Helmut Bissinger
    • |
    • |
    • |
    120 Bürgerinnen und Bürger waren zum Windkraft-Stammtisch mit Eva Lettenbauer (Bildmitte, rosafarbene Bluse) gekommen. Auch die BI nutzte die Gelegenheit, gegen geplante Vorrangflächen zu demonstrieren.
    120 Bürgerinnen und Bürger waren zum Windkraft-Stammtisch mit Eva Lettenbauer (Bildmitte, rosafarbene Bluse) gekommen. Auch die BI nutzte die Gelegenheit, gegen geplante Vorrangflächen zu demonstrieren. Foto: Helmut Bissinger

    Eines wird die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer (Grüne/Bündnis 90) von ihrem Besuch in Marxheim mitgenommen haben: Die Erkenntnis nämlich, dass der Regionale Planungsverband, der die Vorranggebiete für Windkraftanlagen festlegt, „ziemlich unbeweglich ist“. So formulieren es jedenfalls die Bürgerinnen und Bürger, die gegen die Ausweisung solcher Areale auf den Jurahöhen und die Umzingelung mit weiteren „Windrad-Gebieten“ seit Monaten Sturm laufen. Das will die Politikerin aber nicht hinnehmen. Einer aufgebrachten Zuhörerschaft versichert sie nun, sich bei Bedarf für Änderungen der Vorrangflächen einzusetzen.

