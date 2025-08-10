Windräder im „Brand“: Bauarbeiten sind gestartet

Die Grundlage, damit sich im Forstgebiet „Brand“ zwischen Münster und Holzheim im nächsten Jahr Windräder drehen, ist geschaffen. Sprichwörtlich wurden die Fundamente für die fünf Windkraftanlagen mit je 175 Metern Nabenhöhe, 172 Metern Rotordurchmesser und je 7,2 Megawatt Leistung, gegossen. Bekanntlich sollen zwei Windräder auf Holzheimer Flur und drei auf dem Gemeindegebiet von Münster entstehen. Die Planungen dafür laufen schon lange, nun sind nach den Rodungsarbeiten im Waldgebiet auch erste sichtbare Baufortschritte an den Anlagen zu sehen.

„Die Tiefbauarbeiten für den Kran sind abgeschlossen und vier von fünf Fundamenten wurden betoniert“, erklärt Projektleiter Maximilian Weiß von Uhl Windkraft. Die Firma aus Ellwangen plant, baut und betreibt Windkraftanlagen in Baden-Württemberg und Bayern. Über 200 Windkraftanlagen wurden bereits gebaut – die Firma ist also geübt darin, große Massen in Bewegung zu setzen. So wird allein für ein Fundament, das einen Durchmesser von 25,5 Metern hat, etwa 880 Kubikmeter Spezialbeton benötigt. Zur Veranschaulichung: Nur für einen Sockel einer Windkraftanlage rollten theoretisch etwa 100 Betonmischer durch das Forstgebiet Brand.

66-Lkw Ladungen für Turmteile im Forstgebiet Brand

„Das ist schon eine logistische Herausforderung, auch wenn wir darin geübt sind“, gibt Weiß zu. Aus der Nähe betrachtet sind die kreisrunden Fundamente schon imposant, auch wenn es etwas Fantasie benötigt, dass dieser Sockel einmal ein 250 Meter hohes Windrad tragen soll. 48 schwarze „Rohre“ mit einer gelben Kappe obendrauf ragen aus dem Betonklotz, der mit „WEA 3“ gekennzeichneten Anlage, heraus. Mithilfe der Stäbe wird später die Spitze des Turms durch Seile mit dem Fundament verbunden. Auch der „Vorplatz“ des Windrads ist riesig. Eine 40 Meter breite und in etwa 100 Meter lange Schotterfläche dient später als Lagerfläche für die restlichen Teile und die Kräne.

Wenn alle Fundamente fertig sind, sollen im Herbst die nächsten Bauschritte an der Anlage erfolgen. So werden die ersten 103 Meter des 175 Meter hohen Windradturms aufgebaut. Die Turmteile werden mithilfe von 66 Lkw-Ladungen angeliefert. „Das erfolgt auf herkömmlichen LKWs“, erklärt Weiß. Das geht, da es sich um Stahlbetonteile in Halbringform handelt, die dann vor Ort von den Arbeitern zusammengefügt und mit Kränen zu einem Turm aufgebaut werden. Im Frühjahr des nächsten Jahres sollen dann die restlichen Teile kommen.

Bürger aus Münster, Holzheim, Baar und Thierhaupten können sich an Windrad beteiligen

Vor allem die Anlieferung der in Polen gefertigten Rotorblätter wird eine Herausforderung und ist nur durch Spezialtransporte in der Nacht möglich. Die über 80 Meter langen Teile werden mithilfe eines riesigen Spezialkranes an die vorgesehene Stelle gehoben. „Das muss dann zügig funktionieren“, erklärt Weiß. Im Sommer 2026 sollen die Anlagen in Betrieb gehen. Aber nicht alle Windräder wird die Firma Uhl selbst betreiben. Bekanntlich wird eines der fünf Windräder ein „Bürgerwindrad“ werden, an der sich zunächst die Bevölkerung von Münster, Holzheim, Baar und Thierhaupten beteiligen kann.



