vor 49 Min.

Hier können Sie in der Region Wintersport treiben

Plus Schnee und Kälte lassen die Herzen von Skifahrern, Schlittschuhläufern und Co. höher schlagen. Welche Aktivitäten jetzt in der Region möglich sind.

Von Stephanie Anton

Plötzlich ist es Winter - und zwar so richtig! Während Autofahrer genervt die Augen verdrehen und schon einmal für die morgendliche Fahrt zur Arbeit deutlich mehr Zeit einplanen, freuen sich andere über die weiße Pracht. Das sind neben Kindern meist Wintersportler. Für sie hat auch der südliche Kreis Donau-Ries etwas zu bieten. Wer sich auf Kufen oder Skiern sportlich betätigen möchte, kommt jetzt auf seine Kosten.

Der Skilift in Übersfeld bei Marxheim ist seit Sonntag in Betrieb und wurde an diesem Tag bereits von vielen Hobbysportlern genutzt. Den gesamten Samstag über wurden hierfür am Lift Bügel montiert, Seile aufgezogen und die Strecke präpariert, sagt Betreiber Rudolf Stöckl. Werktags können Skifahrer und Snowboarder dort ab 14 Uhr und am Wochenende ab 12.30 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit (gegen 16.30 Uhr) auf der rund 250 Meter langen Piste ihre Schwünge üben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

