Neues Alpenverein-Programm: Von Skitouren bis Waldbaden

Die Sektion Donauwörth des Alpenvereins bringt ihr neues Programm heraus. Was dabei im Landkreis Donau-Ries und außerhalb davon geboten ist und welche Neuerungen es gibt.

Nach den Weihnachtsfeiertagen voller (kulinarischer) Höhepunkte mag sich bei so manchem das schlechte Gewissen breitmachen. Weg mit den Kilos, so lautet dann klassischerweise die Devise, und das lässt sich mit nichts so gut umsetzen wie mit Sport. Passenderweise hat die Sektion Donauwörth des Deutschen Alpenvereins (DAV) nun ihr neues Programm für das kommende Jahr veröffentlicht. Und dieses hat einiges zu bieten.

Den Anfang machen jetzt im Winter naturgemäß vor allem Kurse und Touren im Schnee. Etliche Skitouren sind geboten, aber auch Wanderungen, das alles mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. "Wir bieten auch für jedes Alter etwas an", sagt Claudia Reichenbacher, Vorsitzende der DAV-Sektion Donauwörth. So gibt es auch ein Programm speziell für Familien mit Skifahrten, Fackelwanderungen oder etwa einem Wochenende auf dem Bauernhof. Neu im Programm ist ein Mountainbike-Training für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Dabei werden auch Fahrten in und um Donauwörth unternommen.

Viele Angebote im Landkreis Donau-Ries

In der Region gibt es aber noch mehr zu erleben, weshalb die DAV-Sektion Donauwörth einige Unternehmungen im Kreis Donau-Ries anbietet, wie Reichenbacher erklärt: "Wir machen viel in der Gegend, wie Waldbaden, oder wir wandern den Lech entlang von der Mündung zur Quelle. Das entschleunigt!" Dabei müsse man auch kein Topsportler sein, so die Vorsitzende: "Wir wollen, dass alle was davon haben." Weitere Angebote in der Region sind unter anderem Wanderungen auf dem Ries-Panoramaweg, eine Höhlentour oder ein Spaziergang von Spielplatz zu Spielplatz mit kleineren Kindern. Ebenfalls vor Ort und ganzjährig verfügbar ist das Kursangebot in der Donauwörther Kletterhalle, dem Kraxl-Stadl.

In der Donauwörther Kletterhalle gibt es ganzjährig Kurse für verschiedene Altersgruppen. Foto: Erich Bäcker

Die Veranstaltungen und Kurse vor Ort hätten auch den Vorteil, dass keine langen Anfahrten unternommen werden müssen, was dem Plan des DAV, bis 2030 klimaneutral zu werden, voll entspricht. "Das ist schon ein ambitioniertes Ziel, wir sind da bei den Vereinen in der Vorreiterrolle", sagt Reichenbacher. Wenn es dann doch in die Berge geht, bemüht sich der Alpenverein soweit möglich, Fahrten zu kombinieren, Bahnreisen anzubieten oder gemeinsame Anfahrten. Um das Ziel der Klimaneutralität weiter anzusteuern, gibt es die Projektgruppe Klimaschutz um Stefan Rösch.

Mehr Infos gibt es unter https://www.dav-donauwoerth.de/