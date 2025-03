So geht es der Wirtschaft im Kreis Donau-Ries

Eine Hiobsbotschaft hat zuletzt die andere abgelöst in der deutschen Wirtschaft. In den schlimmsten Quartalen war gar von Rezession die Rede - und das, nachdem man von sogenannten fetten Jahren durchaus verwöhnt gewesen war. Nach wie vor sind die Fachleute vorsichtig bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Landkreis Donau-Ries. Doch die Region könnte von einer Branche besonders profitieren in den kommenden Jahren – entgegen dem allgemeinen Trend.

