Wirtschaftliche Lage stand im Fokus von SPD-Veranstaltung in Mertingen

Am vergangenen Montag diskutierten die SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid und Bernd Westphal mit dem DGB-Kreisvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Werner Hafner, zu der Frage: Wie sichern wir Jobs und Wachstum? Zur Veranstaltung lud die SPD-Bundestagsfraktion in die Alte Brauerei in Mertingen ein.

In einem Kurzvortrag legte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Westphal Wert darauf, dass verschiedene Aspekte der wirtschaftspolitischen Impulse für die Sicherung von Jobs und Wachstum notwendig seien: „Wir müssen erstens die Transformation des Energiemarktes hin zu klimaneutralen Energieträgern hinbekommen.“ Außerdem müsse der Arbeitsmarkt einerseits flexibel mit einem heterogenen Angebot an Arbeitnehmern umgehen, andererseits Weiterbildung und Qualifizierung anbieten.

SPD-Abgeordneter Schmid aus Donau-Ries thematisiert in Mertingen Bürokratieabbau

DGB-Mann Hafner betonte die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung. „Nach den Pandemiejahren merken wir, dass das Anforderungsprofil unserer Ausbildungsbetriebe nicht mehr eins-zu-eins mit dem Fähigkeitspotential der Jugendlichen zusammenpasst. Hier sind noch enorme Aufholprozesse im Bildungswesen zu bewältigen“, konstatierte Hafner er. Abgeordneter Schmid erinnerte bei der aufkommenden Kritik an zu viel Bürokratie daran, dass wohl jeder neuen Regelung ein Präzedenz- oder Schadensfall vorausgegangen sei. „Wir brauchen wieder mehr Vertrauen, wenn wir Bürokratie effektiv abbauen wollen“, so Schmid. (AZ)