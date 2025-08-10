Fragen der Wirtschaft und des Handwerks

Jüngst waren der Bezirksverband Schwaben des Bayerischen Landkreistags und die Handwerkskammer Schwaben gemeinsam im Landkreis Donau-Ries zu Gast um über Fragen der Wirtschaft und insbesondere des Handwerks in der Region zu diskutieren. Im Gespräch waren dabei neben dem Gastgeber Stefan Rößle auch die weiteren schwäbischen Landrätinnen und Landräte und auch vier Präsidenten: Handwerkskammerpräsident Hans Peter-Rauch, Regierungspräsidentin Barbara Schretter, Thomas Karmasin als Präsident des Bayerischen Landkreistages sowie Landrat Martin Sailer, der zugleich Schwäbischer Bezirkstagspräsident ist.

Mehr Anreize für junge Menschen schaffen

Die Diskussionen im Landratsamt standen dabei ganz im Fokus der Wirtschaft: Unter anderem wurde über Anreize zur Fachkräftesicherung und beruflichen Bildung sowie die Themenfelder Betriebsnachfolge und Ausbildung gesprochen. Einigkeit herrschte zwischen den Anwesenden, dass ob der sinkenden Zahl an Betrieben in Bayern künftig mehr Anreize für junge Menschen geboten werden müssen, um den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Mit Blick auf den Landkreis Donau-Ries kann Landrat Stefan Rößle im Bereich Existenzgründung bereits von einigen Erfolge berichten: Unter anderem wurde mit dem Technologie Centrum Westbayern (TCW) in Nördlingen eine Einrichtung mit umfangreicher Expertise etabliert, die beispielsweise auch Räumlichkeiten für den Start in die Selbstständigkeit zur Verfügung stellen kann.

Die Stimmung ist durchaus positiv

Grundsätzlich erklärt Landrat Rößle: „Trotz der getrübten gesamtwirtschaftlichen Aussichten in Deutschland ist die Stimmung unserer wirtschaftlichen Akteure vor Ort durchaus positiv. Bei unserem letzten Betriebsleitergespräch wurde klar, unsere Unternehmer blicken mit Zuversicht nach vorn. Nun ist es auch Aufgabe der Politik die Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft unter anderem mit Bürokratieabbau und klugen Investitionen wieder zu verbessern.“

