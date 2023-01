Wittesheim/Gundelsheim

vor 50 Min.

Pfarrer missbrauchte in Wittesheim Mädchen: Fall aus den 60ern in neuem Licht

Plus In den 60ern missbrauchte Pfarrer Josef Z. Mädchen in Wittesheim. Der Fall kommt jetzt an die breite Öffentlichkeit, weil er zeigt, wie im Bistum Eichstätt bewusst vertuscht wurde.

Von Barbara Wild

Lichtdurchflutet zeigt sich der Kirchenraum von St. Emmeram in Wittesheim. Gläubige haben ihre Rosenkranz-Ketten zwischen den Bänken zurückgelassen, die Kommunionkinder ihre Gesangbücher. Die katholische Kirche in dem 200-Einwohner-Dorf an der Grenze zu Franken zeugt von gelebtem Glauben: Die Altäre sind liebevoll geschmückt, zwei große Christbäume stehen noch. Am Schwarzen Brett direkt neben dem Eingangsportal hat jemand einen Flyer mit dem Spruch "Gläubige Menschen sind glückliche Menschen" aufgehängt. Dass das hier nicht immer galt, sondern unter dem Deckmantel der Kirche großes Unrecht an Mädchen geschah, belegen aktuelle Veröffentlichungen der Diözese Eichstätt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

